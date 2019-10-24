РИАМО – 24 окт. Введение оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС в России могут ввести в 2021 году, пишет газета «Известия».

Ранее предполагалось, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в текущую осеннюю сессию, однако внесенный в мае в правительство проект документа вернули в ведомство из-за разработки нового Кодекса об административных правонарушениях.

«Согласно нынешней версии законопроекта, штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения он вырастет до 3%, но не менее 2 миллионов рублей», – говорится в материале.

Заинтересованные министерства на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержали законопроект, замечания Минэкономразвития и Минэнерго были учтены.

По данным издания, в ходе проверок отечественных АЗС за восемь месяцев 2019 года на каждой пятой заправке был обнаружен недолив топлива.

Принятие обновленного кодекса ожидается в следующем году, а вступит в силу он с 1 января 2021 года.