РИАМО - 24 окт. За два месяца в Серпуховскую районную больницу пришел работать 21 врач, в том числе шесть специалистов первичного звена, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Для нас важно, чтобы жители Серпухова могли получить у себя в городе качественную медицинскую помощь, поэтому мы ведем работу по привлечению молодых кадров. Так, с сентября по настоящий момент к нам вышли на работу четыре участковых педиатра, два участковых терапевта», – сказал главный врач больницы Павел Звенигородский.

Также в больнице начали работать узкие специалисты: хирурги, неврологи, уролог, эндокринолог, офтальмолог, кардиолог и другие.

В регионе предусмотрены меры поддержки медиков, работающих в подмосковных медорганизациях: программа по обеспечению медиков жильем – «Социальная ипотека», программа «Земский доктор» – поддержка врачей и фельдшеров, пришедших работать в сельскую местность, а также «губернаторская доплата» в размере до 32 тысяч рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам и врачам общей практики.