РИАМО - 24 окт. В Москве начались работы по капитальному ремонту строительных конструкций в коллекторе «Энергокорпус», обеспечивающий жизнедеятельность мемориала на Поклонной горе, все работы планируют завершить в сентябре 2020 года, сообщил в четверг журналистам представитель пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«Ремонт ведется с применением современных технологий. Так, метод инъекционной гидроизоляции позволяет избежать разрытия коллектора, сохранив инфраструктуру города. Все бетонные конструкции покрываются защитным от карбонизации составом, что увеличивает срок их службы», - сказал собеседник.

Он уточнил, что коллектор «Энергокорпус» был введен в эксплуатацию в 1993 году. В нем расположены трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, кабели связи и электропитания, обеспечивающие жизнедеятельность мемориала на Поклонной горе.

«Все работы будут завершены в сентябре 2020 года. Применение новых технологий увеличит срок эксплуатации объекта почти в два раза», - добавил представитель пресс-службы.

ГУП «Москоллектор» обслуживает более 792 километров коммуникационных коллекторов, в которых проложены свыше 7,5 тысяч километров силовых кабелей, более 21 тысячи километров связей и спецсвязи, а также трубопроводы теплосети и водопровода.

Кроме того, с сентября этого года комплексом городского хозяйства Москвы ведутся работы по благоустройству территории мемориального комплекса на Поклонной горе. Общая площадь территории благоустройства составляет 19,2 гектара.

Парк Победы – один из крупнейших мемориальных комплексов России и мира. Он был открыт 9 мая 1995 года — в пятидесятую годовщину Победы.