РИАМО - 24 окт. На нескольких улицах в Северо-Восточном округе столицы временно ограничили движение, водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На дублере Ярославского шоссе в связи с проведением инженерных работ до 3 ноября недоступна одна полоса в районе владения 3, строения 5 на Ярославском шоссе. Для удобства водителей здесь расширили проезжую часть», – говорится в сообщении.

До 15 ноября аналогичные ограничения на дублере Ярославского шоссе будут действовать в районе дома 5 на Ярославском шоссе, в районе владения 3, строения 3 на Ярославском шоссе, а также в районе дома 2, корпуса 1 на улице Красная Сосна.

Кроме того, в связи со строительством жилого дома до 15 декабря частично ограничено движение по одной полосе на улице Молодцова в районе дома 34, корпуса 2 в Ясном проезде. Возле дома 34, корпус 1 в Ясном проезде нельзя проехать по одной из двух полос в каждом направлении.