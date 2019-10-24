РИАМО - 24 окт. На площадке Общественной палаты РФ в Москве в рамках фестиваля локальных культурных брендов «Живое наследие» подвели итоги регионального этапа национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, говорится в сообщении пресс-службы организаторов премии.

В конкурсе представлены Северо-Западный, Северо-Кавказский, Центральный и Южный Федеральные округи. Всего на региональный этап были заявлены 260 проектов от 33 регионов.

«Члены экспертного совета на финале регионального конкурса оценили более 130 проектов-финалистов из 30 регионов России. Подмосковные туристические проекты взяли 17 наград», – отмечается в материале.

Так, например, в конкурсе на звание лучшего муниципального туристско-информационного центра – организатора турсобытий все первые места заняли представители Подмосковья. На первом месте оказался ТИЦ «Подмосковье» в Дмитровском горокруге, второе место разделили ТИЦ «Раменское» и ТИЦ городского округа Павловский Посад, а третью позицию занял ТИЦ «Зарайск».

Также первое место в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий» занял Серпухов, а номинации «Лучший партнерский (спонсорский) проект туристического события» — ногинский «БаняФест».

Лучшей природно-рекреационной зоной назвали «Рузу Заповедную» в Рузском округе. В то же время лучшим туристическим событие исторической направленности признали «Душоновские маневры» в Щелкове.

Подмосковные проекты также взяли еще несколько высоких наград, заняв вторые и третьи места, а также попали в дополнительный список проектов-финалистов.

Москва также была широко представлена на конкурсе. Так, столичное «Путешествие в Рождество» признано лучшим туристическим событием, посвященным Году Театра. А в номинации «Лучшая интерактивная программа туристического события» на первом месте оказался Мобильный художественный театр Москвы.