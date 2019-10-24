РИАМО - 24 окт. В столице наградили пары, которые прожили в браке 50 и более лет, юбилярам вручили подарки и благодарственные письма правительства Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В Государственном центральном концертном зале «Россия» наградили московские пары, которые прожили в браке 50, 60, 65 и более лет. В честь праздника для семейных пар устроили торжественный концерт. В мероприятии приняли участие 500 пар», — говорится в сообщении.

В 2019 году золотую свадьбу (50 лет совместной жизни) отпраздновали 8507 пар, изумрудную (55 лет) — 3867 пар, бриллиантовую (60 лет) — 2202 пары, железную (65 лет) — 427 пар, благодатную (70 лет) — 45 пар и коронную (75 лет супружеской жизни) — одна пара.

Традиционно юбилярам выплачивают единовременное пособие. В этом году пары, прожившие в браке 50 лет, получат 20 тысяч рублей, 55 и 60 лет — 25 тысяч рублей, а пары с супружеским стажем 65–70 лет — 30 тысяч рублей.