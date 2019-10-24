РИАМО – 24 окт. Предложение о продаже крупной базы клиентов Сбербанка появилось на одном из ресурсов теневого сегмента интернета, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«В объявлении говорится, что база содержит порядка миллиона строк с полными данными (паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты», – говорится в материале.

Данные продаются в любом объеме. При этом покупатель может даже назвать интересующие его критерии, по которым будет сформирована выборка, к примеру, по региону, сумме на карте или размеру долга. Необычной выглядит выгрузка по последнему звонку клиента в банк – при желании может быть предоставлена запись этого разговора.

Продавец утверждает, что база формируется с 2015 года и еженедельно обновляется. В данный момент база увеличилась и превышает 1 миллион данных, 80 тысяч из которых – это должники.

Проверка тестового перечня заемщиков показала, что база действительно настоящая. В пробном фрагменте были данные о клиентах, вышедших на просрочку по кредитам и кредитным картам.

В самом Сбербанке утечку данных опровергли. Эксперты же считают, что информация выглядит относительно свежей, а база реальна.

Это не первый случай, когда данные клиентов Сбербанка попадают в интернет. Ранее банк признал утечку данных клиентов-держателей кредитных карт, которая произошла в уральском отделении банка.