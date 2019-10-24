РИАМО – 24 окт. Россия поднялась до 28-го места в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка (ВБ), улучшив свои позиции на три пункта, пишет в четверг газета «Известия».

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, за последние три года Россия улучшила позиции в рейтинге на 12 строчек.

«Россия остается лучшей из стран БРИКС, мы опережаем половину Европы в этом рейтинге. Позади нас такие страны, как Франция и Голландия, находимся между Австрией и Японией», – заявил Орешкин.

По словам министра, рейтинг демонстрирует, насколько стандартные процедуры для предпринимателей легче или тяжелее по сравнению с другими странами.

За минувший год в России провели три реформы, ускорив процесс получения электроэнергии и упростив соблюдения налоговых требований. Кроме того, усилена защита прав миноритарных инвесторов за счет повышения требований к корпоративной прозрачности.

«С процедурами мы справились, теперь нужно справиться со стабильностью регулирования, это главная задача правительства на ближайшее время», – добавил Орешкин.

Доклад «Ведение бизнеса» составляется уже 17-й раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности.

Лидерство в мировом рейтинге по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в этом году подтвердила Новая Зеландия. На втором месте – Сингапур. На третью позицию поднялся Гонконг, сменив Данию, которая теперь занимает четвертую позицию. За ними следуют Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.