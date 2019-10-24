РИАМО - 24 окт. Людям, страдающим гипертонией, следует соблюдать режим дня, высыпаться и избегать стрессов, чтобы обезопасить себя от резких скачков давления, сообщила РИАМО терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«В гипертоническом кризе в первую очередь играет роль психоэмоциональный стресс - у человека произошел перегруз на работе, какая-то важная встреча или еще что-то. Таким людям нужно быть начеку и держать под рукой успокаивающие таблетки. То есть в основном у гипертоников скачки давления происходят от какого-то нестабильного, происходящего в данный момент происшествия», - сказала Ярцева.

Она добавила, что гипертонический криз может развиться на фоне нарушения режима дня.

«Гипертоники, как правило, очень активные и эмоциональные люди. Они много в движении, много работают. Часто они могут спать по 4-5 часов ночью. Это, конечно, влияет на состояние организма», - отметила Ярцева.

Ранее гипертонический криз впервые в жизни перенесла врач и известная телеведущая Елена Малышева. Ее доставили в столичную Боткинскую больницу с давлением 200 на 130. Впоследствии Малышева написала в Instagram, что связывает скачок давления с очень сильной головной болью.