РИАМО - 24 окт. С начала 2019 года в зеленых зонах столицы появилась 161 спортивная площадка и 61 стол для игры в пинг-понг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Площадки располагаются на территориях 140 парков, их оборудовали в рамках благоустройства и озеленения зон отдыха. До конца года количество благоустроенных территорий увеличится до 161», — говорится в сообщении.

Москвичам доступны 19 площадок для игры в футбол и мини-футбол, четыре скейт-парка, 18 площадок для волейбола и баскетбола, восемь памп-треков, два теннисных корта, 92 зоны для воркаута, 16 хоккейных коробок, поле для регби и BMX-велодром.

За последние три года в парках, скверах и рекреационных зонах города создали и обновили около 410 спортивных площадок различного назначения. В 2016 году обновили и обустроили 61 площадку, в 2017 году — 208, а 2018 году — 141.

К концу года общее количество спортивных площадок в городских парках составит более 660.