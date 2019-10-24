РИАМО - 24 окт. 12 ноября в Государственном музее востока впервые пройдет выставка художника Николая Карахана, в экспозицию войдут 120 произведений, среди них живописные и графические работы, а также редкие архивные документы периода раннего авангарда, военного и послевоенного времени, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Николай Карахан — известный узбекистанский художник, член Союза художников Узбекистана. Его произведения находятся во многих музейных собраниях, в том числе в Государственном музее Востока, Государственной Третьяковской галерее и Государственном музее искусств Узбекистана в Ташкенте», - говорится в сообщении.

Экспозиция будет работать в Государственном музее Востока с 12 ноября по 1 декабря.

Персональная выставка художника, в творчестве которого отражена целая эпоха становления и развития изобразительного искусства Узбекистана XX века, пройдет в России в первый раз.