РИАМО - 24 окт. Главный невролог столичного департамента здравоохранения Николай Шамалов 29 октября в парке «Зарядье» расскажет москвичам, как распознать инсульт и оказать первую помощь, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ключевой момент при борьбе с инсультом — вовремя успеть оказать помощь. Быстро распознать заболевание — а это непросто, немедленно вызвать скорую», — сказал Шамалов.

На встрече специалист объяснит, что такое инсульт и что делать, если у человека появились первые его признаки. Кроме того, горожанам расскажут, какие алгоритмы лечения инсульта существуют на сегодняшний день.

Мероприятие состоится в павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье». Встреча начнется в 19:00 и пройдет в рамках программы «Здоровая Москва».