РИАМО - 24 окт. Из-за необычно теплой погоды в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зацвели некоторые растения, среди них печеночница, жимолость и ольха, сообщил РИАМО директор сада Алексей Ретеюм.

В Московском регионе сохраняется нетипичная для октября теплая погода. Как ранее отмечали синоптики, в столице и области повторяется аномально теплая осень 2018 года.

«Из-за относительного тепла кое-что зацвело. Это не очень хорошо, так как они должны уходить в покой, а если нет, то тогда они будут хуже цвести весной. Это некритично, таких растений немного, которые приняли нынешние потепление за весну. Например, печеночница, жимолость, форзиция, ольха», - сказал Ретеюм.

По прогнозу метеорологов, комфортный период в Московском регионе закончится через несколько дней, в последнюю неделю октября в регион уже начнет прорываться ледяной воздух. К 28 октября температура понизится до многолетней нормы и составит плюс 4-9 градусов, а 30-31 октября днем температура опустится до арктического дна – около 0 градусов. Ночью ударят морозы до минус 1-6 градусов. Также ожидается снег и гололедица.