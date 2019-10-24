РИАМО - 24 окт. Московский планетарий подготовил специальную программу для посетителей в честь своего 90-летия, сам юбилей отметят 5 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Узнать тайны Вселенной, побывать внутри туманности, попробовать сделать облака и почувствовать себя космонавтами гости смогут, посетив мероприятия программы «Вселенная знаний». Они будут идти ежедневно с 6 по 10 ноября. Для посещения экскурсий «Неизвестный планетарий» и «Интерактив», а также занятий для детей в «Лунариуме» нужно пройти регистрацию на сайте Московского планетария, а также обязательно купить билет в «Лунариум» или в Большой звездный зал», - говорится в сообщении.

На премьере фильма «Разноцветная вселенная» зрители увидят небо в разных диапазонах электромагнитного излучения, из-за которого меняется его цвет, уникальные небесные объекты и явления, открытые методами всеволновой астрономии, например цветные газопылевые облака, туманности и многое другое. Над созданием кинокартины больше года работали специалисты студии 3D-графики планетария. Сценарий для него написал доктор физико-математических наук Анатолий Засов.

Мероприятия для юных гостей организуют в «Лунариуме». Здесь посетителей ждут на бесплатную экскурсию «Интерактив». На ней собравшиеся попробуют создать облака, испытают на себе оптические иллюзии и узнают благодаря специальным весам, сколько бы они весили, если бы жили на разных планетах.

Здание Московского планетария, построенное по проекту архитекторов Михаила Барща и Михаила Синявского, относится к памятникам эпохи конструктивизма. Авторы проекта гордились гигантским куполом, диаметр которого составляет 25 метров. Сегодня под ним установлен проектор звездного неба последнего поколения. Благодаря этому уникальному оборудованию гости могут полюбоваться далекими планетами, звездами и созвездиями, а также посмотреть научно-популярные фильмы.

Ежедневно планетарий принимает до 3 тысяч гостей, а в год его посещают около 1 миллиона человек.