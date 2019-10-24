РИАМО - 24 окт. В четверг Москва и Подмосковье окажутся на северо-восточной периферии антициклона, вдоль которого пройдут атмосферные фронты, температура воздуха в регионе составит до 13 градусов тепла, также ожидается небольшой дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в столице 11-13 градусов, по области 8-13 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба», – говорится в сообщении.

Относительная влажность высокая, около 70%. При облачной погоде с прояснениями местами прольется небольшой дождь.

Синоптики отмечают, что температура воздуха превысит свои средние многолетние значения на 6-7 градусов, а высокая влажность воздуха будет способствовать пониженному кислородосодержанию в приземном воздухе.