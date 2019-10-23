РИАМО - 23 окт. Открытие инновационного складского комплекса «Леруа Мерлен» в Подмосковье позволит компании ускорить доставку товара в гипермаркеты сети, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В среду в деревне Зараменье Дмитровского городского округа состоялось открытие инновационного распределительного центра «Северная звезда» компании «Леруа Мерлен». Автоматизированный складской комплекс площадью 140 тысяч квадратных метров стал крупнейшим логистическим объектом «Леруа Мерлен» в России.

«Компания «Леруа Мерлен» продолжает инвестировать в российский рынок и экономику. Мы верим, что реализация масштабного проекта «Северная звезда» благоприятно отразится на инвестиционном климате Московской области и поддержит дальнейшее устойчивое социально-экономическое развитие региона. В рамках нашего проекта будет создано около 1 тысячи рабочих мест и обеспечены условия для работы 1,5 тысяч поставщиков, из которых более 80% - локальные», - сказал генеральный директор «Леруа Мерлен» в России Лоран Дефассье.

Распределительный центр «Северная звезда» расположен на федеральной трассе А-107 в 20 километрах от международного аэропорта Шереметьево.

В распределительном центре «Леруа Мерлен», реализованном по схеме built-to-suit (с учетом всех требований клиента), возведено порядка 5 тысяч квадратных метров офисных помещений, к планировке которых привлекались дизайнеры.

Складские операции в центре будут организованы силами своих сотрудников, без привлечения логистического оператора. РЦ будет снабжать товарами все гипермаркеты «Леруа Мерлен» в России и Казахстане. Открытие инновационного складского комплекса поможет компании эффективно организовать логистические потоки, что позволит более оперативно доставлять товар в гипермаркеты как Москвы, так и других городов России, обслуживать растущий объем заказов интернет-магазина.

«Леруа Мерлен» – один из крупнейших партнеров региона. От имени губернатора Московской области (Андрея Воробьева - ред.) поздравляю компанию с завершением проекта и запуском распределительного центра. 1 тысяча рабочих мест – это серьезная цифра и большое подспорье для жителей Подмосковья в трудоустройстве рядом с домом. Это очень важно для нас, и мы рассчитываем на дальнейшее продуктивное сотрудничество с компанией», - отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Строительство «Северной звезды» началось в сентябре 2018 года и завершилось осенью 2019 года. Общий объем инвестиций в проект к 2021 году достигнет порядка 10 миллиардов рублей. На сегодняшний день объем освоенных инвестиций составил 5 миллиардов рублей, еще столько же планируется вложить до 2021 года на автоматизацию центра.

Здесь будет реализована уникальная технология, основанная на последнем поколении систем автоматизации складских операций, не имеющая аналогов в России и мире.