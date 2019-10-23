РИАМО - 23 окт. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин в среду представил в Мособлдуме отчет по итогам реализации госпрограммы «Сельское хозяйство «Подмосковья» за 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Выступление заслушали члены комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка.

«В 2019 году в целом на программу у нас выделено порядка 7 миллиардов рублей. На сегодняшний день уже освоено около 51% средств. Что касается выполнения производственных показателей, начну с зерна: здесь валовый сбор за 9 месяцев текущего года составил 370 тысяч тонн – план уже выполнен на 100%, но при этом, к концу года мы должны выйти где-то на 410 тысяч тонн», – сказал Разин.

По словам министра, год для аграриев оказался непростым, они много потеряли по озимым культурам – тут коррективы внесла погода. Добрать показатели удалось за счет ярового сева.

В целом, добавил глава Минсельхозпрода, федеральный план выполнен, однако добиться рекордного урожая, который мог бы составить около 500 тысяч тонн, не удалось.

«В регионе сейчас хорошие показатели по кукурузе на зерно. По картофелю у нас соглашение с федеральным Минсельхозом на 323 тысячи тонн, а на сегодняшний день уже собрано 402 тысячи тонн. Уборка еще завершается. Некоторые хозяйства получили рекордные урожаи», – подчеркнул Разин.

Сейчас в Подмосковье в разгаре уборка овощей открытого грунта – собрано более 160 тысяч тонн, это около 75% от запланированного.

«Впереди еще немало работы. Много площадей только готовятся, в том числе земли с поздней капустой. Всего аграрии планируют собрать более 300 тысяч тонн овощей», – сказал министр.

По его словам, по итогам года в Подмосковье намерены ввести в оборот около 50 тысяч гектаров земли, в то время как с Минсельхозом была договоренность о 18 тысяч гектаров.

«Что касается молока, то здесь соглашение с федеральным Минсельхозом на 636 тысяч тонн. Это то молоко, которое мы должны произвести в сельхозпредприятиях, без участия личного подсобного хозяйства. На сегодняшний день у нас 503 тысячи тонн произведено. Статистика положительная. В целом по региону 670-690 тысяч тонн мы должны сделать», – сказал министр.

Особое внимание Разин акцентировал на экспорте. В прошлом году Россия вывезла за пределы страны сельхозпродукции на 25 миллиардов долларов. К 2024 году президентом поставлена задача увеличить показатель в два раза. Экспорт АПК – это новый приоритет.

«Московская область не стоит в стороне, серьезный вклад вносим – это порядка 820 миллионов долларов за прошлый год. При том, что около 600 миллионов долларов – это экспорт продукции, произведенной в Подмосковье», – подчеркнул министр.

Он уточнил, что в основном это готовые пищевые продукты: кондитерские изделия, молочная продукция, по которой Московская область занимает первое место в стране и экспортирует на 100 миллионов долларов.

«В Подмосковье примерно 25% хозяйств работают ниже рентабельности даже с учетом государственной поддержки. У них старые комплексы, низкая продуктивность. Возможно, стоит пересмотреть этот подход и направлять деньги тем хозяйствам, которым они действительно помогут. Кстати, мы единственный регион в стране, который увеличил переработку молока и кисломолочной продукции. По России объем перерабатывающей промышленности падает, а в Московской области на 15% вырос», – заключил глава областного Минсельхозпрода.