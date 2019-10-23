РИАМО - 23 окт. Подходят к завершению работы по благоустройству территории, прилегающей к Верхнему русловому пруду на реке Закзе в подмосковной Власихе, у пруда появилась пляжная зона и места для пикника, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Проект благоустройства включает в себя максимальное сохранение природного облика объекта; приведение в порядок замусоренной и нарушенной территории; создание нового объекта организованной рекреации с развитой инфраструктурой, ориентированной на совместное проведение досуга пользователей всех возрастов и категорий», - говорится в сообщении.

На благоустроенной территории появилась пляжная зона, набережная, места для отдыха и пикника.

Также территория будет оборудована малыми архитектурными формами - скамейками, урнами, информационными стендами, деревянными беседками.

«Реализация проекта создаст знаковую территорию для городского округа Власиха, популярное место общения и проведения досуга», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.