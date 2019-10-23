РИАМО - 23 окт. В подмосковной Рошальской городской больнице ввели в эксплуатацию аппарат ультразвуковой визуализации экспертного класса, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Медицинское оборудование стоимостью более 8 миллионов рублей закуплено в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и предназначено для исследований внутренних и поверхностных органов и тканей, в том числе сердца и сосудов», - сказала министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Инновационная система имеет сенсорное управление, быстро переключается из спящего режима в активный и обратно, а также отличается бесшумной работой. Аппарат создан на базе передовых технических возможностей, которые обеспечивают эффективную и надежную работу.

«Это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений УЗ-диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Простая в освоении система гарантирует высокое качество изображений в широком диапазоне применений. Новое оборудование обеспечивает высокий уровень эффективности и точности диагностики. В день на нем проводится более 40 исследований», - отметил врач ультразвуковой диагностики больницы Сергей Пан Дян Чин.