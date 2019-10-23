РИАМО - 23 окт. Минмособлимущество будет принимать решения о сносе аварийных объектов областной собственности и выступать государственным заказчиком по их реализации, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Такие полномочия внесены в постановление правительства Подмосковья «О порядке принятия решений о сносе объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Московской области».

«На территории области есть неиспользуемые и аварийные объекты, которые привлекают внимание подростков и являются угрозой здоровью и жизни. Такие объекты необходимо демонтировать. Наделение министерства полномочиями по реализации и принятию решений о сносе объектов, находящихся в собственности Московской области, позволит оперативно решать проблему аварийных объектов на территории региона и сделает жизнь родителей спокойнее», – сказал министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

По его словам, на первом этапе от аварийных зданий избавят территории, используемые учреждениями здравоохранения – их приведут в порядок.

Он добавил, что на сегодняшний день обследовали 16 аварийных объектов здравоохранения в городских округах Шатура, Можайский, Кашира, Люберцы и Раменский. Получены технические заключения, подтверждающие аварийность, и объекты готовятся к демонтажу. Часть из них будет демонтирована уже в конце 2019 года.