РИАМО - 23 окт. Запуск первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) обеспечит дополнительные возможности осуществить пересадку на станции Московского метрополитена, МЦК или радиальные направления железной дороги, всего будет обустроено 52 пересадки, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Одна из главных задач проекта МЦД – снижение загруженности участков радиальных линий метро и Кольцевой ветки, а также столичных автомобильных дорог. Создание широкой сети пересадочных станций на МЦД позволит перераспределить пассажиропотоки и тем самым снять эту нагрузку с метро и дорог», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

При этом на старте будет работать только 29 пересадок: на МЦД-1 организуют 13 пересадок, а на МЦД-2 — 16. Всего же на МЦД-1 запроектированы 23 пересадки, а на МЦД-2 – 29.

«В проект первых двух МЦД заложено 12 новых остановочных пунктов. Какие-то откроем вместе с запуском движения, строительство других завершим на следующих этапах. Например, на МЦД-1 построим станцию «Петровско-Разумовское», которая обеспечит пересадку на две линии метро и перспективный маршрут МЦД-3 Зеленоград – Раменское», - отметил Хуснуллин.

Также в качестве примера он отметил пересадочный узел «Дмитровская». На сегодняшний день платформа обустроена только на Рижском направлении, еще одну построят на Савеловском направлении, благодаря чему пассажиры смогут пересесть с МЦД-1 на станцию метро «Дмитровская» или на МЦД.

Заммэра подчеркнул, что новые пересадки появятся и с вводом новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

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