РИАМО - 23 окт. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для строителсьтва в рамках программы реновации жилого дома с инженерными сетями в столичном районе Восточный, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Новый жилой дом появится по адресу: улица 9 Мая, владение 28, земельный участок 1.

«Программа реновации успешно обеспечивает переселение жильцов из ветхих домов в новое, современное жилье с готовой отделкой комфорт-класса. В скором времени на востоке столицы построят очередной жилой дом, в здании запроектировано 420 квартир: 84 однокомнатных, 267 двухкомнатных и 69 трехкомнатных», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он добавил, что в доме предусматривается оборудование трех двухкомнатных квартир для маломобильных жителей. Планировочные решения в данных квартирах обеспечат условия для удобного проживания лиц с ограничениями по здоровью.

На первом этаже здания разместят вестибюльно-входные группы с помещениями для консьержа, колясочные и электрощитовые. На типовых этажах в каждой секции расположат квартиры, лестнично-лифтовые холлы, зоны безопасности и межквартирные коридоры. В каждой секции будут оборудованы два лифта грузоподъемностью 1 тысяча и 400 килограммов.

Проектом предусмотрена полная внутренняя отделка квартир и помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения. Квартиры будут оборудованы сантехникой, кухонной плитой и освещением. На пол будет уложен ламинат, частично плитка, а стены будут оклеены обоями под покраску.

Благоустройство территории предусматривает озеленение двора, размещение малых архитектурных форм, установку площадок для детских игр, отдыха и занятий спортом, а также обустройство открытых плоскостных стоянок с местами для маломобильных групп населения, устройство тротуаров и пешеходных зон.

Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. В нее включено 5173 дома. Перед городскими властями стоит задача переселить из старого жилья около 1 миллиона человек.

На сегодняшний день по программе идет переселение в 42 новостройки. В строительстве находятся 136 домов, еще 61 дом в стадии проектирования.