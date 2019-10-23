РИАМО - 23 окт. В Москве состоялось чествование 500 семейных пар, которые прожили в браке по 50 лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве есть хорошая традиция - награждать «золотые» пары. Пригласили в «Лужники» 500 семей, которые уже полвека вместе. Здорово, когда они живут увлеченно, путешествуют, узнают что-то новое», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также поздравил юбиляров семейной жизни и пожелал им счастья.

Для жителей пожилого возраста в столице запустили программу «Московское долголетие». Проект стартовал в 2018 году. В бесплатных секциях и кружках москвичи старшего возраста изучают информационные технологии и английский язык, занимаются спортом, танцами и творчеством самых разных направлений.

Чаще всего в «Московское долголетие» приходят москвичи в возрасте 60-70 лет. 85% участников программы – женщины.