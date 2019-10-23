РИАМО - 23 окт. В рамках комплексного благоустройства территорий, прилегающих к десяти вылетным автомагистралям в Подмосковье, с начала года устранили 1,1 тысячу различных нарушений, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

В доме правительства Московской области состоялось еженедельное совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований по вопросам благоустройства вылетных магистралей на территории региона.

«На сегодняшний день проведена большая работа на десяти пилотных трассах. С начала года выявлено 1224 нарушений, устранено – 1192, в том числе по приведению в соответствие с законодательством остановочных павильонов, фасадов зданий и сооружений, ограждений, объектов рекламы и других объектов», – говорится в сообщении.

Как подчеркнул министр благоустройства региона Михаил Хайкин, в целях приведения к единому архитектурному облику объектов, расположенных на автомобильных дорогах, утвержден региональный стандарт благоустройства территорий вдоль вылетных магистралей.

Это документ, представляющий свод федеральной и региональной нормативной базы по формированию визуально привлекательной городской среды, удобной для всех групп пользователей, устанавливает базовый уровень внешнего вида объектов благоустройства и набор готовых решений для применения (цвет, материалы, декор, размеры, расположение).

Стандарт распространяется на шесть основных видов объектов торговли и услуг (станция техобслуживания, торговый центр, общепит, гостиницы, стрит-ритейл) и предусматривает шесть типов городской среды, в зависимости от которых следует применять цветоносители и отделочные материалы, к примеру «исторический», «островной» (преобладание промышленных зон вокруг), «застройка ХХ века».