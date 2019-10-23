РИАМО - 23 окт. Торжественное открытие новой детской площадки, установленной по губернаторской программе, пройдет 24 октября в Центральном парке подмосковного Реутова, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что это один из 11 больших игровых комплексов, устанавливаемых в этом году в парках по программе губернатора.

«Каждая из 11 детских площадок – это отдельная история. Все площадки, которые расположатся в городских парках культуры и отдыха, будут 1350 квадратных метров. Для реализации губернаторской программы для парков было разработано несколько концепций - «Остров», «Джунгли», «Космос», «Созвездие», «Молекула», «Атом», - уточнил Хайкин.

По его словам, в восьми парках культуры и отдыха Подмосковья уже установлены уникальные детские игровые комплексы. Они находятся в Королеве (ПкиО «Костино»), Реутове (Центральный парк), Сергиевом Посаде (городской парк «Скитские пруды»), Балашихе (парк «Пестовский», парк «Заречная», парк «Никольско-Архангельский»), Красногорске (ПКиО «Сказочный») и Наро-Фоминском городском округе (парк «Дубки» в поселке Калининец).

Хайкин отметил, что свои дополнения в концепцию площадки жители муниципалитетов могли внести во время общественных обсуждений, которые прошли в парках в мае.

В этом году впервые вместе с родителями элементы игровых зон выбирали дети. Например, во время обсуждения концепции площадки «Космос» в Красногорске мальчики и девочки нарисовали пришельцев, которых хотели бы видеть на покрытии. Региональным властям идея понравилась и они решили украсить площадку рисунками маленьких жителей.