РИАМО - 23 окт. Энергетики подключили к сетям новое крестьянское фермерское хозяйство в подмосковном городском округе Шаховская, хозяйство будет специализироваться на растениеводстве, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Западный филиал компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») в городском округе Шаховская выдал 30 киловатт заявленной мощности новым объектам крестьянского фермерского хозяйства», - говорится в сообщении.

В рамках договора на технологическое присоединение хозяйства сетевая компания выполнила ряд мероприятий. В частности, была установлена трансформаторная подстанция, от которой до границ земельного участка построили два участка воздушной линии общей протяженностью 500 метров.

Электросетевые объекты построены с учетом возможности круглогодичного подъезда персонала компании «Россети Московский регион» для необходимого обслуживания. Источником питания стала подстанция «Середа».

Подать онлайн-заявку и получить дополнительную информацию о процедуре технологического присоединения к сетям, а также ознакомиться со всей линейкой дополнительных услуг можно на портале компании utp.moesk.ru.