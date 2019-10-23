РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. В городском округе Подольск в 2020 году состоятся выборы депутатов совета депутатов, а в 2021 году выборы депутатов Московской областной думы и Государственной думы, сообщил в среду на конференции местного отделения партии «Единая Россия» глава Подольска и секретарь местного отделения партии Николай Пестов.

«В системе народовластия, гарантированной Конституцией РФ, политические партии играют важную роль, особенно при организации и обеспечении выборов депутатов представительных органов городской власти и местного самоуправления. В этом отношении перед нами стоят весьма важные задачи. В 2020 году в Подольске состоятся выборы депутатов совета депутатов горокруга, а в 2021 году - депутатов Московской областной думы и Государственной думы Федерального собрания РФ. Это налагает на всех членов партии высокую ответственность за организацию и обеспечение выборов», - сказал Пестов.

По его словам, партия будет ответственно подходить к формированию предложений по выдвижению в депутаты членов и сторонников, завоеванию ими доверия избирателей на предварительном голосовании (партийных праймериз), которые начнутся 1 марта и завершатся 31 мая 2020 года.

«Важной задачей местной партийной организации в 2020 году будет сохранение подавляющего большинства в совете депутатов за депутатами фракции «Единая Россия». Это позволит в дальнейшем в тесном взаимодействии с депутатами Московской областной думы и Государственной думы, членами фракций «Единая Россия» обеспечивать поддержку и эффективное претворение в жизнь мероприятий и планов, одобренных президентом РФ Владимиром Путиным, реализуемых под руководством председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева», - добавил Пестов.