РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. Местное отделение партии «Единая Россия» в городском округе Подольск планирует поддержать инициативных граждан и включить их предложения по объектам благоустройства при рассмотрении бюджета на 2020 год, сообщил в среду на конференции местного отделения партии глава горокруга Подольск и секретарь местного отделения Николай Пестов.

«В рамках принятия бюджета на 2020 год партия «Единая Россия» в Подмосковье готова поддержать инициативы граждан и включить дополнительные объекты в рамках благоустройства территорий и строительства новых. Предложения можно направлять через местное отделение партии «Единая Россия» или через конкретного депутата. Эту информацию необходимо донести до каждого жителя», - сказал Пестов.

По его словам, также местное отделение поддержало обращение партии к министерству просвещения РФ с предложением унифицировать и сократить формы отчетности, а также надзорные мероприятия для учителей, в том числе минимизировать дублирование электронных и письменных документов. Работу дискуссионной площадки в Подольске возглавила Лариса Устинова. Подготовленные подольскими педагогами предложения тщательно изучат и проанализируют на региональной и федеральной площадках «Благополучие человека».

24 сентября Госдума в первом чтении приняла законопроект по запрету «наливаек» - мест, где продают алкоголь и разливают его под видом услуг. Эту инициативу поддержали и в Подольске.

С 8 по 13 октября в Московской области с участием членов общественной организации «Молодая гвардия Единой России» прошли пикеты в поддержку внесения изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В мероприятиях приняли участие молодые единороссы Подольска.

По инициативе местного совета сторонников партии провели информационно-разъяснительные встречи с жителями по реализации национальных проектов на территории Подольска. Темами разговора становились образование, культура, здравоохранение, экология, жилье и городская среда, развитие села и многие другие. Общее количество участников превысило 2 тысячи человек. Все поступившие от участников встреч предложения изучат и учтут в муниципальных программах.