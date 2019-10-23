РИАМО – 23 окт. Клиенты «Почты России» из 16 регионов выиграли по 1 миллиону рублей, купив лотерейные билеты в отделениях связи, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

«Среди счастливчиков – клиенты «Почты России», которые приобрели билеты в почтовых отделениях Московской области, Пермского края, Республики Башкортостан, Кемеровской и Курганской областях, Приморского края, Удмуртской Республики, Челябинской, Ростовской и Тюменской областях, Республики Марий Эл, города Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского АО-Югра», – отмечается в сообщении.

Всего с начала года в почтовых отделениях было приобретено более 47 миллионов штук лотерейных билетов. Выигрышными из них оказались около 15 миллионов лотерейных билетов. Общая сумма выплаченных выигрышей по лотерейным билетам, купленным на «Почте России», составила более 2,4 миллиарда рублей.

С 2014 года на территории России проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия – финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. На эти цели всероссийские государственные лотереи уже перечислили более 12,5 миллиардов рублей.

Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов АО «ТК «Центр» («Столото») по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты самых популярных лотерей можно в почтовых отделениях по всей стране.