РИАМО - 23 окт. В конце октября в Москве из-за аномально теплой погоды продолжают цвести хризантемы и очитки, сообщил РИАМО в среду главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк.

«Период вегетации продлился на две эти недели. Многие осенние растения продолжают цвести, а остальные растения тоже получили дополнительное время для подготовки к зиме. У нас еще цветут хризантемы, очитки, поэтому в целом все то, что отцветает в сентябре, у нас еще пока можно увидеть», - сказал Дубенюк.

Он отметил, что цветение, рост и развитие осенних растений продлится до первых заморозков.

Пользователи соцсетей из Московского региона также поделились с подписчиками фото весенних цветов, которые спутали теплый октябрь с весной и принялись цвести.

«Одуванчики во второй половине октября. Отличная осенняя природная идея», - написала пользовательница oorlova1.06 в Instagram.

abrjeanna и evgenika_81_ опубликовали в Instagram снимки цветущих в Москве одуванчиков, клевера и ромашек.

«Цветы зацвели, ничего что 23 октября?» - уточняет zykova2907 под своими фотографиями, на которых запечатлены анютины глазки.

Одуванчики, клевер и молодая крапива также замечены жительницей Хотькова подмосковного Сергиево-Посадского округа saldis_sw.

isakova__olga отметила, что в Москве просыпаются деревья - думают, что весна наступила. Снимок набухших на дереве почек также опубликовала aksinchiknik.

В Московском регионе сохраняется нетипичная для октября теплая погода. Как ранее отмечали синоптики, в столице и области повторяется аномально теплая осень 2018 года. Однако комфортный период закончится уже через несколько дней - в регион прорвется ледяной воздух и заметно похолодает.