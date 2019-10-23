РИАМО – 23 окт. В Подмосковье стали известны лидеры программы «Социальная ипотека» за 2019 год среди муниципалитетов, больше всего свидетельств выдали в Мытищах и Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Накануне завершилось вручение свидетельств по губернаторской программе «Социальная ипотека» в 2019 году. Теперь всем участникам: врачам, педагогам, тренерам, молодым ученым и уникальным специалистам – предстоит реализовать свое жилищное право и приобрести квартиру.

«Больше всего участников программы в текущем году было из Мытищ и Одинцова по 23 специалиста из каждого городского округа. Далее идут Химки, где было 20 участников. Всего за 2019 год было выдано 360 свидетельств, в 2020 планку снижать не планируем!» – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В Мытищах среди общего количества профессионалов-участников было: 13 врачей, восемь педагогов, один тренер и один молодой ученый. В Одинцове – 15 врачей, шесть педагогов, один тренер и один молодой ученый. В Химках - 10 врачей, восемь педагогов, два молодых ученых.

Для того чтобы принять участие в программе в следующем году, необходимо подать заявку в профильное ведомство.