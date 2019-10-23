РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 окт. Встречу выпускников «Школы оптимального здоровья», организованную Общественной палатой Балашихи, планируют провести в ноябре текущего года, ознакомительное занятие очередного четвертого курса состоялось в среду, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Проект «Школа оптимального здоровья» проводится в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Группа четвертого курса «Школы оптимального здоровья» состоит из 13 слушательниц.

«Сегодня мы провели ознакомительное занятие для участниц четвертого курса «Школы оптимального здоровья». Самое важное новшество, которое появилось в программе – консультации семейного психолога. Он расскажет слушательницам о взаимоотношениях с родными и близкими, женском счастье. Психологическое состояние очень влияет на здоровье», - сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что в ноябре 2019 года в «Школе оптимального здоровья» планируют организовать встречу выпускников прошедших курсов.

Первый курс «Школы оптимального здоровья» стартовал в Балашихе в июне. В ходе каждого курса слушатели проходят бесплатное обследование в Центре здоровья Балашихинской областной больницы, получают консультации косметолога, участвуют в мастер-классах и занимаются с персональным тренером.

За это время сертификаты вручили 35 слушательницам. Записаться на занятия можно по телефону Общественной палаты Балашихи: +7 (495) 525-42-89.