РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. В местном отделении партии «Единая Россия» в Подольске состоит на учете 2455 членов и 1588 сторонников партии, работу по приему новых членов партии необходимо активизировать, сообщил в среду на конференции местного отделения партии глава городского округа Подольск и секретарь местного отделения партии Николай Пестов.

Конференция местного отделения политической партии «Единая Россия» прошла в концертном зале администрации Подольска. В ней приняли участие 132 делегата от территориальных первичных отделений. В президиум конференции избрали Пестова, руководителя местного исполкома партии Евгения Налетова, депутата Мособлдумы Павла Максимовича и депутата совета депутатов Подольска Валерия Теличко.

«По состоянию на 1 октября 2019 года в местной партийной организации состоит на учете 2455 членов партии и 1588 сторонников партии. В результате количественно-качественного аудита членов партии с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года с учета сняли по разным основаниям 588 членов, приняли 50 человек, сторонниками партии стали 616 человек», - сказал Пестов.

Он добавил, что всего в структуре местной организации 57 первичных отделений. В состав фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа входит 31 депутат из 35.

По его словам, по итогам сентября местная организация партии занимает 11 место из 61 в общем областном рейтинге и восьмое место из 26 в групповом рейтинге.

Чтобы занимать более высокие строчки в областном рейтинге, Пестов предложил активизировать работу по приему в члены партии из числа сторонников, повысить показатели по уплате членских взносов, расширить освещение партийной работы в местных и региональных СМИ, крупных пабликах соцсетей, блогах и чатах.

«Наша партийная организация слабо еще выполняет решение ЦИКа партии о работе по проекту «1+1», то есть замещение выбывших членов партии новыми. Необходимо в обозримой перспективе принять в ряды членов партии не менее 700 человек. Их поиск и мотивация – прямая задача местного совета сторонников, о чем неоднократно шла речь, в том числе – на целевом совещании по этому вопросу 16 июля 2019 года», - заключил Пестов.