РИАМО - 23 окт. Администрация городского округа Химки оштрафована на 50 тысяч рублей за непредставление сведений по требованию антимонопольной службы, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Московским областным УФАС вынесено постановление о привлечении администрации городского округа Химки Московской области к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Основанием для привлечения администрации к ответственности стал факт неполного представления сведений по мотивированному требованию ведомства.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении на администрацию округа наложили штраф в размере 50 тысяч рублей.