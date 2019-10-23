РИАМО – 23 окт. По предписанию Госжилинспекции в Лобне, Сергиевом Посаде, Мытищах и Талдоме управляющие компании привели в порядок фасады многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

В Лобне при проверке дома №6 на улице Мирная жилищные инспекторы зафиксировали неудовлетворительное состояние межпанельных швов.

«Управляющая компания «ПИК-Комфорт» устранила нарушения согласно установленным в предписании срокам. На ответственное лицо организации за нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирным домом наложен административный штраф в размере 25 тысяч рублей по статье 14.1.3 ч.2 КоАП РФ. Устранение нарушений зафиксировано в ходе контрольной проверки», – отмечается в сообщении.

В Сергиевом Посаде управляющая компания «МосОблЭксплуатация» провела работы по приведению системы наружного водостока в технически исправное состояние.

Так, по периметру дома выполнен ремонт кирпичной кладки наружных стен на уровне земли, а также установлены недостающие элементы системы наружного водостока.

Предписание на устранение нарушений УК получила после проверки дома №12 по улице Институтская.

«В отношении организации возбуждено административное дело по статье 9.16. части 4 КоАП РФ. В ходе проверки исполнения установлено, что предписание исполнено», – добавляется в материале.

Помимо этого, в ходе проверки обращения жителя многоквартирного дома №6А по улице Летняя в Мытищах жилищные инспекторы зафиксировали отслоение штукатурно-окрасочного слоя в районе цоколя и водосточной трубы.

УК «Управление заказчика» в установленный срок устранила нарушения согласно предписанию надзорного ведомства. Однако за нарушение законодательства об энергетической эффективности на должностное лицо организации и УК наложены административные штрафы. Устранение нарушений подтверждает акт контрольной проверки.

Те же нарушения зафиксированы Госжилинспекций Московской области при проверке домов №№10 и 11 в деревне Квашенки Талдомского городского округа.

Межпанельные швы находились в неудовлетворительном состоянии, что нарушает правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Выданное предписание управляющая компания «ЖЭК» исполнила в полном объеме в установленные сроки. Однако в отношении организации возбуждены административные дела с последующим наложением административных штрафов.