РИАМО - 23 окт. С помощью внештатных сотрудников Московской области устранено 1840 различных нарушений в сфере благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Наибольшее количество нарушений устранено благодаря общественникам-добровольцам в городских округах Люберцы – свыше 260 нарушений, в Подольске (свыше 170 нарушений), и в Коломне (125 нарушений)», – сказал начальник Госадмтехнадзора региона - главный государственный административно-технический инспектор области Олег Баженов.

Кроме этого, активно работали внештатники Госадмтехнадзора в Озерах (устранено 87 нарушений), Ивантеевке (устранено 86 нарушений), Балашихе (устранено 82 нарушения), Егорьевске (устранено 75 нарушений), Одинцове (устранено 70 нарушений).

Свыше 50 нарушений (в каждом муниципалитете) устранено в городских округах Красногорск, Подольск, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Ступино, Воскресенск, Чехов.

В данный момент наводить порядок помогают около 700 внештатных административно-технических инспекторов. При этом такое же количество лучших общественников было рекомендовано Госадмтехнадзором для работы в административных комиссиях в муниципалитетах Подмосковья.