РИАМО - 23 окт. Щербинский суд Москвы арестовал на 2 месяца Сергея Сазонова, зарезавшего двух человек и ранившего еще четверых в хостеле в ТиНАО, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Щербинского районного суда города Москвы в отношении Сергея Сазонова, обвиняемого в убийстве двух и более человек, а также покушении на убийство, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком <...> по 21 декабря 2019 года», – сказал собеседник агентства.

Утром 22 октября в хостеле, расположенном в деревне Дудкино новой Москвы, были обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Еще четверых пострадавших доставили в больницу.

По данным СК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 26-летний уроженец Курганской области нанес колото-резаные ранения беременной супруге своего коллеги, а затем постояльцу хостела. Мужчина взялся за нож после того, как ему отказались дать деньги в долг.