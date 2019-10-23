РИАМО - 23 окт. Московская делегация приняла участие в крупнейшей выставке автобусного транспорта Busworld Europe и конференции Международного союза общественного транспорта (МСОТ), которые проходят в столице Бельгии Брюсселе, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Участие в данных мероприятиях также принимают ведущие мировые компании-производители техники и комплектующих, операторы городского транспорта со всего мира со своими проектами. Представители российской столицы поделились с иностранцами опытом эксплуатации электробусов.

«Мосгортранс» является членом МСОТ уже 50 лет. Такие крупные международные мероприятия – прекрасная возможность для нас обменяться опытом с зарубежными коллегами и поделиться своими решениями в сфере экологичного транспорта. Уже сегодня Москва - европейский лидер по числу электробусов в одном городе – на столичных маршрутах каждый день курсирует уже более 220 электрических автобусов», – отметил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Он также рассказал о далеко идущих планах. Так, например, до конца 2019 года в Москве намерены увеличить число электробусов до 300. При этом в 2020 году планируется поставить еще 300 единиц техники.

Поставщиками электробусов и зарядных станций в Москве выступают компании «КамАЗ» и «ГАЗ». Они также берут на себя ответственность за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.