РИАМО - 23 окт. В Подмосковье заработала интерактивная карта «Здоровая ферма», которая вмещает в себя информацию о порядка 200 фермерских и около 9 тысячах личных подсобных хозяйствах, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Интерактивная карта «Здоровая ферма» позволяет любому человеку узнать информацию об объектах по содержанию и разведению животных, понять, какие предприятия, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства Подмосковья производят и выпускают качественную, экологически чистую и безопасную продукцию растениеводства и животноводства», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Интерактивная карта призвана облегчить выбор качественной и безопасной сельскохозяйственной продукции в регионе. Каждый желающий может получить к ней доступ через интернет. Здесь представлена информация о сельхозпроизводителях и их продукции.

Создавался проект ветеринарной службой министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На карте отмечаются важные показатели, в том числе проведение противоэпизоотических мероприятий или ветсанэкспертиз. Кроме того, можно узнать о том, вводился ли на каком-либо предприятии карантин.

«Карта позволяет увидеть ветеринарное благополучие каждого, нанесенного на нее предприятия. Благополучное хозяйство отмечено зеленым цветом, если есть умеренные ветеринарные риски – коричневым цветом и красным обозначены объекты, где наложен карантин», – подчеркнул Разин.