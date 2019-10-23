РИАМО – 23 окт. Министр благоустройства Подмосковья присоединится к третьему всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды, который стартовал в Нижнем Новгороде, на мероприятии он расскажет о преимуществах проектирования в малых городах, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Данный конкурс организован по поручению президента России Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов и муниципальных образований, но особенно жителей.

«В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с призовым фондом 5 миллиардов рублей в год. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения», – отмечается в сообщении.

За два года среди малых городов и исторический поселений России экспертами было отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов страны.

На форуме этого года примет участие министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, подчеркивается в материале.

В 2018 году Подмосковье принимало активное участие во всероссийском конкурсе малых и исторических городов. Некоторые муниципалитеты стали победителями.

«Область получила 250 миллионов рублей на реализацию проектов-победителей. Все проекты сейчас находятся в завершающей стадии», – уточнил министр.

В 2019 году удалось победить в конкурсе сразу пяти заявкам Московской области – городской округ Серпухов, городской округ Кашира, город Верея (Наро-Фоминский округ), городской округ Звездный городок, город Пересвет (Сергиево-Посадский округ).

«Подмосковье получило 248 миллионов рублей на реализацию проектов-победителей. Все проекты-победители этого года будут реализованы в полном объеме до конца 2020 года. Всего в адрес МВК в прошлом году было направлено 22 заявки. По итогам детального анализа было предложено направить в адрес федеральной конкурсной комиссии 12 заявок от Московской области», – дополнил Хайкин.

В этом году Подмосковье вновь примет участие в конкурсе.

«Уже более 15 заявок для участия в конкурсе 2020 года от Московской области прислано в МВК, а это только на начало старта конкурса. Предстоит большая работа по подготовке проектов и их проработке. Мы также рассчитываем на победу в 2020 году», – подчеркнул министр.

Хайкин пояснил, что основные принципы проектирования малых городов вытекают именно из их размера и бережного отношения к истории.

«Особенность таких поселений заключается именно в том, что их можно обойти пешком, поэтому мы концентрируемся на благоустройстве центральных площадей и улиц. Мы проектируем центральные пространства таких городов, стараясь сделать его максимально насыщенным», – резюмировал он.