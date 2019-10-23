РИАМО – 23 окт. Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов заявил, что на возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров в 2020 году потребуется около 368 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

«Чтобы восстановить индексацию работающим пенсионерам, в 2020 году нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег сейчас нет», – сказал Дроздов.

По его словам, всего в России насчитывается 43 миллиона пенсионеров, 9,6 миллиона из них работают.

Индексация пенсий работающих пенсионеров прекращена с 2016 года. У неработающих пенсионеров пенсия по старости будет проиндексирована с 1 января 2020 года на 6,6%.