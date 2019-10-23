РИАмО – 23 окт. Управляющие организации Богородского округа, городских округов Жуковский и Серпухов вернули жителям порядка 700 тысяч рублей переплаты за жилищно-коммунальные услуги по предписаниям Госжилинспекции, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина уточнила, что общая сумма возвратов жителям составила около 700 тысяч рублей.

«При проверке обращения жителей дома №11 по Школьной улице в поселке Зеленый Богородского городского округа инспекторы установили, что управляющая компания «Экосервис» при расчетах платежей за горячее водоснабжение в течение года завышала объемы потраченной на подогрев тепловой энергии. УК получила предписание о проведении перерасчета в течение двух месяцев», – отмечается в сообщении.

По истечении этого срока «Экосервис» вернул жителям свыше 425 тысяч рублей.

По обращениям жителей дома №18 по улице Гризодубовой в Жуковском управляющая компания «Мира» устранила нарушения. Жильцам вернули 196 тысяч рублей.

В Серпухове товарищество собственников жилья «Альянс» при начислении платы за отопление жителям дома №57 по улице Ворошилова не учитывала площадь двух квартир. Соответственно, владельцам учтенных площадей приходилось платить больше.

ТСЖ получило предписание: провести перерасчет в течение двух месяцев. В итоге жителям вернулись 57 тысяч рублей.