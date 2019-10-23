РИАМО - 23 окт. До конца 2019 года в Ногинске планируется завершить строительство детского сада на 260 мест, объект расположен на улице Климова, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Новый двухэтажный детский сад площадью 6,6 тысячи квадратных метров рассчитан на 260 дошкольников», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В детском саду предусмотрено 13 групп с игровыми и спальными комнатами, а также служебно-административный блок, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж пандусов, работы по внутренней отделке технических помещений, также завершается благоустройство территории. Завершить все строительно-монтажные работы планируется в четвертом квартале 2019 года», – отметил Гарибян.