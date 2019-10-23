РИАМО - 23 окт. Москвичи выбрали оформление нового тематического поезда метрополитена, посвященного предпринимательству, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Осенью в столичном метрополитене начнет курсировать новый именной состав «Московский предприниматель». В нем пассажиры смогут узнать об истории предпринимательства, мерах поддержки бизнеса в столице и московском инновационном кластере», – говорится в сообщении.

Оформление поезда выбирали пользователи проекта «Активный гражданин». В голосовании приняли участие почти 163 тысячи человек.

Большинство москвичей (27,5%) считают, что в вагонах должна появиться пошаговая инструкция для начинающих предпринимателей «Хочу открыть свое дело».

Кроме того, горожане одобрили размещение информации о мерах поддержки предпринимательства в Москве (17,2%) и ключевых проектах столицы по развитию предпринимательства (15,7%).