РИАМО – 23 окт. В Подмосковье 96 предпринимателей, работающих в социальной сфере, получили финансовую поддержку от правительства региона, больше всего получателей в Мытищах, Химках, Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Конкурсная комиссия по принятию решений на предоставление финансовой поддержки (субсидий) на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере, подвела итоги конкурсного отбора заявок в 2019 году.

«Согласно решению комиссии, финансовая поддержка будет перечислена 96 представителям малого и среднего бизнеса на общую сумму 100 миллионов рублей. Наибольшее количество получателей субсидии – это социальные предприниматели Красногорска, Мытищ и Химок», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В ходе проверки заявок комиссия проводила рейтингование, особое внимание было уделено открытию частных ясельных групп.

Так, 65 из 96 получателей финансовой поддержки – это представители бизнеса, которые оказывают образовательные услуги для подмосковных семей с маленькими детьми, дополнил Хромов.

Поддержка оказывается в рамках областной программы «Предпринимательство Подмосковья».

Частичную компенсацию затрат могут получить представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Московской области в следующих сферах: социальное обслуживание населения, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники, ремесленничество и другие.

Социальные предприниматели могут компенсировать до 85% на аренду помещений, коммунальные услуги, ремонт помещений, а также на обучение и повышение квалификации работников, медицинское обслуживание и специальное питание детей в яслях.

При этом общая сумма затрат не должна превышать 2 миллионов рублей, и 3 миллионов рублей – при открытии ясельных групп.

Более подробно со списком получателей поддержки можно ознакомиться по ссылке.