РИАМО – 23 окт. «Умные» технологии минимизировали инциденты в газовых сетях Москвы, сейчас один специалист дистанционно контролирует параметры работы более 330 газораспределительных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

Компания приступила к ключевому этапу цифровизации управленческих и технологических процессов.

«Сегодня в Москве порядка 24 тысяч газифицированных домов. Общий объем поставок газа в российской столице сопоставим с поставками газа целых стран. Без цифровых технологий нам никак не обойтись: они повышают управляемость производственными процессами, надежность работы всей газотранспортной системы», – сказал гендиректор компании Гасан Гасангаджиев на инвестиционном форуме «Умные технологии Москвы - энергоэффективный город».

По его оценке, автоматизация процессов в компании достигла 80%.

«Сегодня вся система выстроена таким образом, чтобы минимизировать какие-либо инциденты в сетях, максимально исключить человеческий фактор за счет «умных» технологий управления», – подчеркнул Гасангаджиев.

Он пояснил, что раньше на каждом крупном газораспределительном объекте города дежурило до 15-20 человек. Сегодня один специалист дистанционно контролирует параметры работы более 330 газораспределительных пунктов Москвы.

Глава «Мосгаза» добавил, что компания нарастила достаточные производственные мощности для строительства новых объектов – с учетом растущих потребностей ТиНАО, где к 2022 году предстоит сдать в эксплуатацию более 290 километров газопроводов высокого давления и 10 газорегуляторных пунктов.