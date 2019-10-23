РИАМО (БАЛАШИХА) – 23 окт. Новую школу на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Первомайский Балашихи по президентской программе «Современная школа» планируют открыть 1 сентября 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов совместно с главой Балашихи Сергеем Юровым в среду во время рабочего визита проинспектировал ход строительства школы на шоссе Энтузиастов в Балашихе и пообщался с подрядчиками. Финансирование объекта осуществляется из средств областного и муниципального бюджетов.

«Темпы строительства школы идут в рамках плана, к 1 сентября 2021 года образовательное учреждение должно открыть свои двери для учеников», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что в четырехэтажном здании школы предусмотрены все необходимые помещения для организации учебного процесса и внеурочной деятельности, питания и медицинского сопровождения школьников: классы, столовая, залы для занятий физкультурой и проведения торжественных мероприятий, административные и вспомогательные помещения.

«Мы в этом году заложили 50 школ, из них 5 – в Балашихе. Все эти усилия направлены на решение проблемы со второй сменой», – заключил Брынцалов.

Ранее Сергей Юров вместе с генеральным директором компании «СтройАрсенал» Евгением Рубцовым и второклассником из школы №32 Егором Хромовым заложил капсулу времени с посланием потомкам на месте строительства образовательного учреждения.