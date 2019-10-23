РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 окт. В подмосковном Подольске благочинный округа Олег Сердцев вручил двухъярусную кровать многодетной семье в рамках праздничного концерта к 90-летию Московской области, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница ДК «ЗиО».

В среду в ДК «ЗиО» Подольска прошел праздничный концерт, посвященный 90-летию Подмосковья. В программе прозвучали музыкальные произведения и шлягеры советской эстрады в исполнении вокального ансамбля «Подолье» и хора русской песни «Моя весна».

«Во время концерта были подведены итоги благотворительной акции «Согреем детские сердца добротой и любовью», которая проводится ежегодно с участием Подольского благочиния. Благочинный округа, настоятель Воскресенского храма протоирей Олег Сердцев и клирик Знаменского храма в Дубровицах, священник Алексей Втулов в торжественной обстановке вручили многодетной семье Фотиных двухъярусную кровать», – сказала сотрудница.

Она отметила, что в праздничном мероприятии приняли участие около 80 человек.