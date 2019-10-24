Времена соседского равнодушия, кажется, в прошлом. Жильцы многоэтажек в домовых чатах не только обсуждают проблемы с УК, неработающие лифты и консьержа, но и делятся друг с другом едой. «Соседский фудшеринг», как назвали СМИ новый тренд, набирает обороты в Московском регионе, хотя пока в его рядах в основном миллениалы. Обозреватель РИАМО нашел активистов фудшеринга, готовых накормить голодных соседей, тех, кто боится меняться едой, или решил на этом подзаработать.

Добрососедство 80-го уровня

Новость о новом тренде «прилетела» из московского района Южное Бутово. История началась с того, как один молодой человек пришел домой голодным и бросил клич в общедомовый чат новостройки – мол, кто готов накормить соседа. Голодающего накормили, а через пару дней у жильцов появился чат для обмена едой. Сейчас в нем более 300 участников.

Правда, готовую еду там не только отдают, но и продают, а еще – меняют. А также делятся рецептами, секретами приготовления блюд, местными точками качественных продуктов и просто болтают на гастрономические темы.

На самом деле, бутовские кулинары не стали первооткрывателями: обмен едой на соседском и районном уровнях в Московском регионе уже практикуется. Как правило, подобные чаты появляются в новостройках, жители которых начали общаться еще на этапе заселения.

«Новое поколение и новые дома – это супер! Я живу в новостройке, у нас огромный дом, почти на тысячу квартир, и конечно, есть общедомовый чат. Иногда в чате пишут: «Привезли сушеную рыбу! Кому? Бесплатно!» Или человек готовит и зовет в гости на ужин, причем половину соседей он видит в первый раз. И все довольны, все едят бесплатно», - рассказывает молодая жительница Красногорска Алина.

По ее словам, соседи делятся и тортиками, и молочкой, и даже хлебом.

Алина и сама – активист соседского фудшеринга. «Мы с мужем живем вдвоем, у нас иногда остается хорошая свежая еда, а на следующий день уже хочется чего-то нового. Отдать еду – это выход!» - считает девушка.

Она делится едой безвозмездно, от души. А кто-то из соседей, наоборот, готов расстаться со своей едой только за деньги. «Зато я в выигрышном положении: пришла домой голодная, спросила, у кого есть еда – обязательно кто-то откликнется. Чаще всего это одни и те же люди», - говорит Алина.

«Думаю, через полгода соседи будут активнее. Многие еще стесняются. Мое поколение выросло в 90-е, когда с соседями было не принято общаться», - надеется жительница Красногорска.

В микрорайоне Путилково есть еще одна группа желающих накормить соседей – правда, за деньги. В сообществе «Обожралково», созданном в одном из мессенджеров, еду продают, средняя цена – 100 рублей.

«К ужину готовлю булгур с овощами, куриную грудку под сыром. 100 р. порция, приходить со своим лотком, кому?» - пишет в сообществе Александрина, прилагая аппетитное фото.

«Голень индейки, 100 рублей. Вчера купили с мужем в «ОК». Осилили только одну», - предлагает пользователь с ником Ola.

«Завтра буду делать пельмени домашние (свинина). Пишите в ЛС, кому интересно», - завлекает юзер Stop Mail.

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Доброта или малый бизнес?

Однако не все жители новостроек готовы общаться так тесно. «У нас новостройка, и есть домовой чат в вотцапе, но идея обмена готовой едой у нас бы точно не прижилась! В нашем чате все переругались, там

одни сплетни, разборки и недовольство, по 200 сообщений в день! Кто-то предлагал забрать яблоки с дачи или другие излишки урожая, но такие сообщения просто теряются в чате. Нормальные люди из него давно вышли», - рассказала РИАМО домохозяйка Татьяна из Мытищ.

По ее мнению, дружеские соседские чаты можно создавать только с отдельными людьми, с которыми складываются приятельские отношения.

Не особенно верит в добрососедство и Евгения из новостройки в подмосковном Дзержинском. «Попытки предложить готовую еду и продукты питания в нашем чате были, но большинство соседей от таких предложений не в восторге. Брезгуют, стесняются, не доверяют или что-то еще.

На такое предложение всегда придет злобный комментатор и скажет: «А сроки годности проверили? А тараканы у вас по столу не бегают?»

И все начинают задумываться, стоит ли брать еду у чужих людей», - делится женщина.

По ее словам, в чате пользуется спросом только безглютеновый и другие виды полезного хлеба для зожников, который печет одна из жительниц. «Соседка как-то быстро зарекомендовала себя – у нее были прекрасные фото свежего хлеба, она указывала его состав, раздавала хлеб в чате бесплатно, но сразу предупреждала, что в следующем месяце будет уже платно. Но это история не про обмен едой, а про малый бизнес», - отметила Евгения.

Опасная домашняя еда

Как только сообщения о «соседском фудшеринге» распространились в СМИ, Роспотребнадзор решил предупредить жителей Московского региона об опасности отравления домашней едой.

«Причиной могут стать нарушения рецептуры, особенно это касается составных продуктов животного и растительного происхождения», - отмечается в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Эксперты напоминают, что быстрее всего возбудители кишечных инфекций размножаются в молочной, мясной и рыбной продукции.

Добросердечным соседям напомнили, что в зоне особого риска находятся грибы и соленья. «К их производству, фасовке и хранению предъявляются жесткие требования, серьезному контролю по качеству подвергается как входящее сырье, так и готовый продукт», - отмечают эксперты Роспотребнадзора.

К тому же, в домашних условиях невозможно оценить, насколько эффективно была проведена дезинфекция. Так, на предприятиях молочной промышленности оборудование проходит мойку и дезинфекцию не реже одного раза за смену.

Уже на этапе приготовления домашняя еда может быть «заражена возбудителями дизентерии, сальмонеллеза или ботулизма», пугают в Роспотребнадзоре.

А частных продавцов «еды, как у бабушки» ведомство предупреждает, что без наличия документов на реализуемую продукцию, разрешения на торговлю и личной медицинской книжки их деятельность незаконна.

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Услуги за еду

Если желание поделиться едой все-таки есть, а соседи в этом вас не поддержали, единомышленников можно найти в соцсетях. В группе «Фудшеринг. Помощь за еду» «ВКонтакте» предлагают различные услуги в обмен на обед или ужин и наоборот, просят об услугах за ту же «плату».

«Кто может помочь с распечаткой документов? Нужно распечатать 100 страниц, взамен отблагодарю чем-нибудь вкусненьким», - просит пользователь Алена.

«Может, есть человек, который поможет настроить микрофон на ПК? С меня вкусный домашний обед или ужин! Приготовит жена!» - завлекает Руслан.

В соцсетях можно найти и другие подобные группы. Например, «ВКонтакте» давно существует сообщество «Фудшеринг. Отдам даром еду», объединяющее почти 60 тысяч участников из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Фудшеринг – проект по спасению еды от утилизации в Санкт-Петербурге и Москве, направленный на сохранение ресурсов нашей планеты и во имя борьбы с перепотреблением. Предлагая в этой группе продукты, вы помогаете спасать мир от перепроизводства и приближаетесь к экологически сохранному образу жизни», - отмечается на страничке сообщества.

Еду здесь отдают не только домохозяйки, не рассчитавшие количество порций, но и компании – магазины, рестораны, кафе и пекарни. Чаще всего отдают хлеб и хлебобулочные изделия, которые уже не годятся для продажи, но вполне пригодны для употребления в пищу. Здесь же отдают «просрочку», которую можно употреблять не в чистом виде, а приготовить на ее основе другие блюда. Например, пожарить оладьи на просроченном кефире.

Важное условие группы – не отдавать продукты из мяса, птицы, рыбы, морепродуктов. «Ибо нечего убивать себя, причинять жестокость и загрязнять экологию», - поясняют организаторы сообщества.