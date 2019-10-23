РИАМО – 23 окт. Оператор Tele2 в текущем году сделал прорывной шаг в вопросе качественного развития розницы, запустив инновационную концепцию салона 3.0, говорится в сообщении пресс-службы Tele2.

Четыре года назад с выходом оператора Tele2 на московский рынок «большая тройка» превратилась в «большую четверку», при этом компании удалось построить эффективную розничную сеть за полтора года до официального запуска.

«Еще несколько лет назад классическая розничная сеть представляла из себя ограниченный набор номеров и оборудования, доступных для покупателя в конкретной торговой точке. В 2019 году Tele2 сделал прорывной шаг в вопросе качественного развития розницы, запустив инновационную концепцию салона 3.0. Она опирается на digital-подход в трех плоскостях: сервисе, ассортименте и коммуникациях», – говорится в сообщении.

Первый салон в новом формате открылся в Москве на улице Тверская, дом 25/9.

В салонах Tele2 был сделан акцент на новую форму взаимодействия с покупателем – технологию digital signage. Это крупные цифровые панели, привлекающие интерактивными материалами.

Панели расположены рядом с витриной смартфонов: если взять в руки одно устройство, то на экране появляется его описание, возьмешь второе – и дисплей разделится на две зоны для сравнения характеристик гаджетов. Все это происходит непосредственно во время контакта покупателя с продуктом и, по исследованиям компании, оставляет положительное впечатление о товаре и посещении салона в целом.

При этом Tele2 не отказывается от традиционной розницы, а лишь объединяет ее с онлайн-платформами и внедряет в салоны digital-решения.